La balade de Carine : Le Musée de l'Imprimerie à Thuin

Connaissez-vous les différentes étapes de la conception d’un livre, depuis la fabrication du papier à la reliure ? Le Musée de l’Imprimerie nous relate l’histoire merveilleuse de la typographie et la naissance des livres et des écrits, depuis l’ingénieuse invention de Gutenberg à nos jours.

Pourquoi le Musée est-il installé à Thuin alors qu’il n’y a aucun lien historique entre l’invention de la typographie et l’histoire de la cité des bateliers. L’ouverture du musée à Thuin résulte d’un concours de circonstances. Il y a vingt-cinq ans, le collectionneur, Ghislain Bourdon, qui a accumulé des machines de l’art de la typographie avait ouvert son musée à la Maison de l’Industrie à Charleroi. Suite aux aménagements requis pour l’entretien des locaux, le passionné s’est vu contraint d’envisager un autre univers pour y exposer ses machines. En quête d’un endroit pour exposer son impressionnante et imposante collection, Ghislain en parle autour de lui à qui veut l’entendre. La ville de Thuin se montre intéressée et lui propose des locaux dans l’ancienne école maternelle Cuisenaire, du nom du célèbre inventeur des réglettes utilisées aujourd’hui encore pour l’apprentissage du calcul en troisième maternelle et première primaire. Ainsi naît le musée désormais thudinien.

L’endroit est riche en objets et machines toujours en fonction. Certaines atteignent des poids et dimensions remarquables. Leur déménagement a suscité maintes prouesses, force de bras et passion sans limite. En moins de deux heures, on découvre et on comprend l’histoire de l’imprimerie depuis l’ingéniosité de Gutenberg à 1970. Le musée montre l’évolution de la typographie et son impact dans notre quotidien. Linotypie, presse Julien du 19ème, monotypie, des termes qui nous seront presque familiers au terme de la visite.

Parce que les machines et les pratiques ne nous sont pas familières, les visites sont toujours guidées. Les enfants bénéficient d’animations spécifiques de plus de trois heures durant lesquelles ils fabriqueront du papier chiffon, réalisé à base de tissu broyé et malaxé – la chiffe, plongée dans une cuve. Après l’avoir remuée, la chiffe trempée remonte à la surface.

Une fois passée dans un tamis qui déterminera ses dimensions, les désormais feuilles de papier sècheront couchée sur un feutre. L’élaboration complète prendra trois jours.

Adultes et enfants découvriront ensuite le fonctionnement des machines, pour certaines actionnées à l’aide de pédales comme les anciennes machines à coudre.

Ils imprimeront un petit texte, une image sur une presse à épreuve et découvriront l’art de la reliure.

Le Musée se situe près de la gare, non loin de la Sambre à une centaine de mètres du Ravel dans la ville basse.

Pour le confort de la visite, les groupes d’adultes ne dépasseront pas les 60 personnes, 30 pour les groupes d’enfants.

La visite du Musée de l’Imprimerie se combine avec celle du Musée Tudo consacré à la batellerie. Il y a une cinquantaine d’années, Thuin était la capitale des bateliers. Au siècle dernier, le commerce fluvial offrait beaucoup de travail aux habitants du coin.

Au 19ème siècle, suite à la canalisation de la Sambre, le quartier du rivage devint l’un des carrefours fluviaux les plus fréquentés de notre pays. La ville comptait à l’époque cinq chantiers navals qui employaient des dizaines d’ouvriers de la région. L’Ecomusée relate les traditions usuelles d’une profession qui reprend quelque peu de la graine.

La ville est surplombée d’un beffroi du haut duquel la vue est imprenable sur les jardins suspendus et les vallées de la Sambre et de la Biesmelle. Ce symbole des libertés communales est le seul souvenir d’une église détruite en 1811 lors de la construction de la place Albert Ier. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, le beffroi est aujourd’hui un musée moderne doté de nouvelles technologies.

Plus d'infos : www.maison-imprimerie.net