La BAL, Une association et un label pour les Brasseries Artisanales du Luxembourg

Une nouvelle association dans le monde brassicole, en abrégé la BAL pour Brasseries Artisanales Luxembourg. A l’origine de ce nouveau label, il y a les réflexions et échanges entre petites brasseries artisanales sur les formalités à remplir, les achats, etc. Mais les douze brasseries adhérentes souhaitent être rejointes par des brasseries plus importantes. Pour faire partie de la BAL, il faut brasser l’intégralité de sa production sur place et être situé en Province de Luxembourg et se plier, un petit audit, une visite des confrères brasseurs. Leur premier objectif, l'entraide et les conseils entre brasseries. Des commissions de travail ont permis de saisir des opportunités avec des commissions de travail qui ont permis notamment l'achat des futs en inox et de matières premières. Un dernier groupe de travail pour réfléchir s'il n'y a pas moyen de diminuer la phase d'ébullition de la bière, pour diminuer les coûts de l'énergie. Il s’agit aussi d’un point de vue communication de permettre de mieux identifier les différentes brasseries et leur localisation et bien faire la distinction entre les " vrais brasseurs " et ceux qui font brasser leur bière par d’autres !

https://brasseries-artisanales-luxembourgeoises.be/