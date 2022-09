La baisse du pouvoir d'achat aurait également des répercussions sur les rendez-vous amoureux.

Pourtant, 91% des personnes qui ont répondu à l'enquête estiment qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des mille et des cents pour une première rencontre réussie. Une partie des sondés semble d'ailleurs friande du concept de "hobby dating", soit le fait de troquer le traditionnel rendez-vous dans un restaurant ou dans un bar contre des activités de loisir, culturelles ou sportives.

Plus de la moitié (61%) d'entre eux se disent séduits par la perspective d'un premier date en forêt.

24% se laisseraient par une activité sportive tandis que 14% évoquent même l'idée de se donner rendez-vous dans une brocante !

En ces temps d'inflation où le pouvoir d'achat devient un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens, l'application de rencontre Bumble s'est aussi penchée sur la question du budget associé aux premiers rendez-vous amoureux dans une enquête Yougov, dont les résultats concordent avec ceux de son concurrent Happn. On y apprend notamment que 23% des 18-34 ans préfèrent même préparer eux-mêmes à dîner plutôt que d’aller au restaurant, dans l'espoir d'y trouver plus de convivialité et d'apprendre à mieux se connaître.