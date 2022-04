La baisse des immatriculations de voitures neuves s’est accélérée en mars

103.146 voitures particulières neuves ont été immatriculées au cours du premier trimestre 2022. C’est près de 14% moins qu’il y a un an à la même période.

A quelques exceptions près, telles qu’Audi, Toyota, Dacia et Renault, toutes les marques automobiles sont concernées par ce repli des immatriculations.

Il convient cependant d’interpréter ces chiffres avec prudence. Le recul des immatriculations ne reflète pas le niveau des commandes. Un nombre plus important de véhicules auraient dû arriver sur les routes belges en ce début d’année, mais les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques ont retardé la fabrication de ces véhicules, selon la FEBIAC, la Fédération de l’Automobile, et le SPF Mobilité et Transport. "Il y a un décalage réel entre tous les véhicules qui ont été vendus et les véhicules immatriculés", explique Gabriel Goffoy, directeur de la communication de la FEBIAC. "Nous comptons pour l’instant un délai entre quatre et six mois en moyenne. C’est plus long que les deux à trois mois que nous avons l’habitude de voir", ajoute-t-il.

Plus récemment, les incertitudes liées au conflit russo-ukrainien pèseraient aussi sur les immatriculations de voitures neuves, alors que l’inflation réduit le pouvoir d’achat des ménages et que le prix des voitures augmente.

Cela n’empêche pas la FEBIAC de miser sur une reprise graduelle des immatriculations dans les prochains mois. Un retour à la normale devra attendre 2023, estime la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle.

Le recul des immatriculations n’épargne pas non plus d’autres catégories de véhicules. Les véhicules utilitaires légers sont en repli de 28,2% en mars, par rapport à mars 2021. Les immatriculations de véhicules utilitaires lourds de moins de 16 tonnes ont chuté de 32,9%. Les véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes s’en sortent mieux, avec une progression des immatriculations de 17,9% en mars 2022 par rapport à mars 2021.