La baisse de fréquentation à Batibouw reflète-t-elle la demande dans le secteur de la construction ?

116.300 mille personnes auraient foulé les allées de Batibouw cette année, selon son organisateur Frédéric François – elles étaient 187.000 en 2020 et 257.000 en 2019. Après deux ans d’absence liée au coronavirus, c’est une baisse notable pour le salon de construction et de la rénovation. Est-ce symptomatique d’un secteur qui suffoque ?

"Comme prévu, on a perdu quelques visiteurs puisqu’on a eu quelques exposants en moins", avance Frédéric François pour expliquer la baisse de fréquentation. "De plus, la période du mois de mai n’est pas idéale et arrive un peu tard pour le Salon de la construction."

A côté de ces deux éléments qui ont pu refroidir les candidats à la construction ou à la rénovation, un troisième plane au-dessus du secteur de la construction depuis un certain temps : la hausse des prix des matières premières.