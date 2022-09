La baignade en plein air plébiscitée par les Bruxellois

L'objectif est atteint pour la plateforme citoyenne Pool is cool, qui fait campagne pour réintroduire la baignade en plein air à Bruxelles, et qui organise le projet Flow, la piscine temporaire d'Anderlecht.

Au printemps, Pool is cool avait lancé un crowdfunding et espérait ainsi récolter 60.000 euros pour financer des cours de natation gratuits, un système de traitement écologique de l'eau, un hammam et un sauna.

La récolte s'est terminée et l'objectif a été légèrement dépassé grâce aux dons de près de 900 personnes. Pour Paul Steinbrück, c'est la preuve qu'il y a une attente de nombreux bruxellois dans ce domaine : "c’est vraiment fou. Ça montre que la baignade en plein air manque à Bruxelles et que c’est quelque chose que tous les bruxellois veulent."

Notez qu'il est encore possible de profiter de Flow jusqu'au 18 septembre.