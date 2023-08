La B.O de Barbie fait exploser les charts

La B.O rose bonbon de Barbie cartonne ! "Barbie World" de Nicki Minaj feat. Ice Spice, "Dance The Night" de Dua Lipa, "I’m Just Ken" de Ryan Gosling et "What Was I Made For" de Billie Eilish se distinguent.

Cet été, c’est la Barbie Era : couleur rose, film et musique sur le thème. Il faut vivre dans une grotte pour ne pas sentir le marketing autour du long-métrage de Greta Gerwig. Un marketing synonyme de matraquage qui exaspère certains mais fonctionne très bien car comme le rapporte PureCharts, "le blockbuster à 150 millions de dollars a déjà remporté 811 millions de dollars au box-office mondial."

Carton plein pour le film donc, mais aussi pour sa B.O soigneusement produite par Mark Ronson qui a notamment travaillé sur plusieurs grands titres d’Amy Winehouse comme "Back To Black", "Rehab", "You Know I’m No Good" ou encore sur "Uptown Funk" de Bruno Mars. Les morceaux de Nicki Minaj feat. Ice Spice, Billie Eilish, Dua Lipa et Ryan Gosling se distinguent et ce, à travers le monde mais surtout au Royaume-Uni. En effet, la bande originale du film est désormais la première ayant réussi à placer trois chansons dans le top 5 du Top Singles British : "What Was I Made For" de Billie en 3e position, "Dance The Night" de Dua Lipa en 4e position et "Barbie World" de Nicki Minaj feat. Ice Spice en 5e position.

Outre-Atlantique, la B.O se démarque aussi et se positionne en seconde position dans les ventes. Elle est dépassée de 500 ventes par le groupe K-pop Newjeans. Le single "I’m Just Ken" de Ryan Gosling est dorénavant en 87e place du Billboard Hot 100. C’est la première fois que l’acteur se hisse dans ce classement mais ce n’est pas la première fois que son nom figure dans les charts. En 2016, Gosling était numéro 1 du classement Jazz Digital Song Sales avec "City of Stars" tiré du film "La La Land" et une version avec sa co-star Emma Stone a atteint la 8e position du classement Bubbling Under du Hot 100 et la 45e du Digital Song Sales, selon Billboard.

Par ailleurs, bien que nous soyons baignés dans la dématérialisation de la musique et que les morceaux de Nicki Minaj feat. Ice Spice, Billie Eilish et Dua Lipa s’offrent une entrée dans le top 10 des titres les plus écoutés actuellement dans le monde sur Spotify, on lit sur PureCharts que le vinyle de "Barbie" réalise un très beau score : "avec 33.000 passages en caisse, il s’agit du meilleur démarrage en vinyle pour une bande originale depuis le début de la comptabilisation du format par Nielsen en 1991."