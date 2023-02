La 9e édition du Hip Hop A6000 promet déjà de belles rencontres au cœur de Charleroi

En collaboration avec l'Eden, l'événement organisé par l'association Temps Danses Urbaines prendra à nouveau le contrôle du Centre Culturel les samedi 18 et dimanche 19 mars prochains.

Au programme, comme chaque année :

Concours chorégraphique

chorégraphique Un Battle 1VS1 en Hip-Hop & en B-Boying

Un Battle 5VS5 Breaking

Des ateliers

Des soirées

& Plein plus encore ...

Concours chorégraphique

Le concours chorégraphique pour les crews aura lieu le samedi 18 mars avec une finale le dimanche 19 mars sachant que les groupes auront à présenter leurs shows dans un premier temps devant le Jury engagé par l'organisation de l'événement.

Les groupes seront notés selon certains critères (styles de danse, espace, musicalité, rythme…) et c'est ainsi que les 4 meilleurs d'entre eux par catégorie (Juniors, Ados, Adultes) auront à se défier le dimanche 19 mars sous forme de Battle All Style.

Petite surprise cette année, un Concours chorégraphique | catégorie Parents ! Juste pour le plaisir, et parce qu'il est clair que les parents des nombreux danseurs/danseuses participant.es ont du talent, les organisateurs ouvrent cette année une catégorie spéciale Parents.

Battle 1vs1

Cette année comme l'année dernière, les qualifications se feront UNIQUEMENT lors d'un événement qui prendra place le Dimanche 5 mars 2023 à Bruxelles au sein de Charleroi Danse La Raffinerie, Rue de Manchesterstraat 21, 1080 St-Jan-Molenbeek (BE) | de 13h à 20h (Enregistrement des danseurs de 10h30 à 12h).

https://hiphopa6000.be/battle-1vs1-2/inscription-battle-1vs1/

ATTENTION! Il n’y aura qu’une seule Qualification | le 5 mars et il ne sera plus possible de se qualifier le jour de l'événement !

8 danseurs/danseuses seront sélectionné.es dans chaque catégorie:

Hip-Hop

Jusqu’à 12 ans

De 13 à 17 ans

18 ans et plus

Bboying

Jusqu’à 12 ans

De 13 à 17 ans

18 ans et plus

Les finales auront lieu le dimanche 19 mars 2023 à l’EDEN CHARLEROI (BE) !

Battle GUEST 5vs5 Break

Après un grand succès pour la première édition en 2022, le Battle 5vs5 Breakdance revient en 2023 ! Pas d’inscription, car la participation se fait uniquement sous invitation des organisateurs.

Vous découvrirez bientôt les crews invités à ce battle !

En ce qui concerne la compétition chorégraphique et pour les groupes qui ne l'ont pas encore fait, il vous reste quelques jours pour vous inscrire sur le website de l'événement en prenant connaissance du Règlement 2023.

https://hiphopa6000.be/crews/inscriptions-crews/

Pour le public, la billetterie de l'Eden est déjà ouverte > la billetterie de l’Eden.

Tu trouveras encore plus d'informations sur l'événement mais aussi sur la "Before Party" ou sur les différents "Workshops" en cliquant ICI

L'événement Hip Hop A6000 n'est pas qu'un Battle ou une compétition de danseurs et danseuses mais un bel endroit d'échanges, de partages et une expérience à ne manquer pour rien au monde !