La 8eme édition du Grand Nettoyage de Printemps aura lieu du 5 au 7 mai. Inscrivez-vous !

Citoyens, écoles, clubs de sports, mouvement de jeunesse ou encore entreprises et associations se mobiliseront donc pour ramasser les déchets qui jonchent nos chemins, rues, pistes cyclables... Et vous pouvez y apporter votre contribution en vous inscrivant via le lien GRAND NETTOYAGE JE M’INSCRIS

Les inscriptions se déroulent jusqu’au 25 avril.

C’est la personne chargée du Grand Nettoyage au sein de votre commune qui recevra copie de votre inscription et qui prendra contact avec un chef d’équipe afin de vous informer des modalités pratiques. La liste de ces coordinateurs c’est ICI