La 8eme édition des "Foulées des Neiges" au coeur des infrastructures de l’aérodrome de Temploux !

Il s’agit d’une course proposée sur deux distances : 5 et 10 kms plus une course pour les enfants (0,7 et 1,2 km). Le tout sur un parcours champêtre passant par des sentiers et par l’aérodrome de Temploux. Et, nouveauté pour cette édition 2023, le parcours est ouvert aux marcheurs.

Un parcours qui vous réserve quelques surprises…

"Chaque année on essaie de trouver une nouveauté, on a commencé par ajouter une grange disco […] on a ajouté la piste de l’aérodrome, une piste asphaltée, on se voit vraiment décoller comme un avion et on a aussi ajouté un hangar qui est rempli d’avions. On pourra slalomer dans les avions avec une ambiance musicale style Top Gun" nous précise Cédric Mathieu, organisateur.