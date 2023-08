La 80e Mostra de Venise s’ouvre mercredi, un film belge en sélection officielle

La quatre-vingtième édition de la Mostra s’ouvre ce mercredi 30 août sur le Lido de Venise, avec un film belge en sélection officielle : "Holly", cinquième long-métrage de la réalisatrice flamande Fien Troch, concourra pour le célèbre Lion d’or.

Le Festival international du film de Venise avait déjà récompensé cette réalisatrice de 45 ans en 2016, lorsque son précédent film "Home" avait décroché le prix de la meilleure réalisation, dans la section Orizzonti. "Holly", quant à lui, raconte l’histoire d’une adolescente de quinze ans, au cœur des attentes d’une communauté endeuillée après la réalisation d’une funeste prémonition. Les rôles principaux sont incarnés par les comédiens débutants Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren.

Pas moins de 23 films figurent dans la compétition officielle, dont le très attendu biopic "Maestro". Bradley Cooper y met en scène et interprète le célèbre compositeur et musicien américain Leonard Bernstein, dans ses relations tumultueuses avec son épouse, l’actrice Felicia Montealegre. Autres biopics présentés à Venise par de grands noms du cinéma, "Priscilla", dans lequel Sofia Coppola explore les mémoires de l’épouse d’Elvis Presley, et "Ferrari", où Michael Mann retrace la vie du célèbre pilote et industriel, avec Adam Driver dans le rôle principal. Les réalisateurs Luc Besson, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, David Fincher ou encore Matteo Garrone, présenteront aussi leur œuvre sur la lagune.