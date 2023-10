La 7e Nuit des Écrivains : les six noms sont dévoilés, inscrivez-vous

Se laisser guider - ou égarer - dans la nuit par les voix de six écrivains et écrivaines ? C’est à cette expérience singulière que vous convient à nouveau Myriam Leroy et Pascal Claude lors de la 7e édition de La Nuit des écrivain.e.s, le vendredi 10 novembre 2022 dès 21h. Les inscriptions sont ouvertes !

Pendant quatre heures, six écrivains et écrivaines invités échangent et s’interpellent en public au 140 à Bruxelles et en direct sur La Première, avec la précieuse collaboration de Passa Porta.

L’accès est gratuit.

► Réservez vos places via le formulaire ci-dessous.