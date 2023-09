La 7e Nuit des Écrivains : les inscriptions sont ouvertes

Vous souhaitez vous laisser guider - ou égarer - dans la nuit par les voix de six écrivains et écrivaines ? C’est à cette expérience singulière que vous convient à nouveau Myriam Leroy et Pascal Claude lors de la 7e édition de La Nuit des écrivains. Elle se déroulera le vendredi 10 novembre entre 21h et 1h, en public, au 140 à Bruxelles et en direct sur La Première, avec la précieuse collaboration de Passa Porta !

Qui seront ces auteurs et autrices ? Encore quelques jours de patience… Mais réservez déjà vos places !

La soirée sera également ponctuée par des performances d'artistes de renom.

L’accès est gratuit.

La Nuit des Écrivains, la nuit des tous les possibles !

► Réservez déjà vos places via le formulaire ci-dessous.