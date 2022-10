La 7e Édition du FIFCL arrive près de chez vous !

Depuis 2016, le Festival International du Film de Comédie de Liège rassemble autour de la comédie, sous toutes ses formes.

Sous toutes ses formes

Sentimentale, dramatique, sociale, horrifique. D’ici, d’ailleurs, de plus loin. Lors d’avant-premières, de séances scolaires, de leçons de cinéma, de castings de figurants, de master classes, de conférences, de workshops, de networking, de rencontres avec les équipes de films, de séances de dédicace, d’hommages, de prix. Au cœur d’une ville européenne chaleureuse, bienveillante, et libre.

Avec Benoît !

Autour des plus grands noms du cinéma mondial, aussi. Sous le parrainage de François Berléand, le FIFCL recevra cette année Karin Viard, Michel Boujenah, Gérard Jugnot, André Dussollier, Patrick Bruel, Sandrine Bonnaire, Kev Adams ou encore Benoît Poelvoorde, invité d’honneur à l’occasion des 30 ans de " C’est arrivé près de chez vous ".

Pour tous

Fenêtre sur le monde, le FIFCL parie sur une valeur universelle : le rire. Venus des 4 coins du monde, les films en compétition s’adressent à un public large et pluriel, sans distinction ni discrimination. " La véritable star du Festival, c’est le public ", insiste Adrien François, Directeur artistique. " Tout est pensé pour lui offrir une programmation qualitative et accessible, des moments d’émotion, du glamour et des paillettes, en toute simplicité. "