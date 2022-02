La 7e édition du festival de street art "The Crystal Ship" débutera le 28 mars à Ostende

"Depuis le lancement de l’événement, des centaines de milliers de visiteurs et visiteuses ont suivi le circuit artistique, à pied ou à vélo, pour admirer ces œuvres uniques", se réjouit le bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein. "Aujourd’hui encore, les questions les plus fréquemment posées à l’office de tourisme concernent le festival. C’est sans aucun doute le musée en plein air le plus accessible, avec des collections mises à jour chaque année. C’est un véritable plaisir de voir les artistes à l’œuvre au début du printemps."