La 7e édition de Brussels, dance ! aura lieu du 3 mars au 30 avril 2022 et proposera plus de 60 spectacles et conférences en 18 lieux culturels bicommunautaires, au fil de plus de 160 représentations, "pour assurer une plus grande visibilité aux artistes de la danse aujourd’hui, qu’il est plus que jamais nécessaire de soutenir", a annoncé jeudi l’organisation Brusselsdance.