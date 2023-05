La 76e édition du Festival de Cannes fait sa grande ouverture mardi

Issue de l’un des plus grands studios américains, Warner, la nouvelle présidente du festival, Iris Knobloch, aura l’occasion de saluer bien d’autres stars de Hollywood. Parmi elles : Martin Scorsese, venu présenter son dernier film avec ses acteurs fétiche Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, l’acteur Michael Douglas ("Wall Street", "Basic Instinct") qui recevra une Palme d’or d’honneur, ou le très en vue Pedro Pascal, héros de la série "The Last of Us", qui partage avec Ethan Hawke l’affiche d’une romance gay à la sauce western, court-métrage inclassable signé Pedro Almodovar.