La 714e cérémonie du Meyboom aura lieu ce mardi à Bruxelles

Après deux années de perturbations en raison de la pandémie de Covid-19, la plus ancienne tradition folklorique bruxelloise, le Meyboom, fait son grand retour ce mardi 9 août dans les rues de Bruxelles, cette fois, sans la moindre restriction sanitaire.

Comme chaque année, depuis sept siècles, l’arbre de joie a été coupé à l’aube en forêt de Soignes.

Durant la journée, cet arbre sera présenté aux maisons communales d’Etterbeek, de Schaarbeek, de Saint Josse, ainsi que sur la Grand-Place de Bruxelles. Il sera finalement planté rue des Sables, à l’angle de la rue du Marais, par les Buumdroegers (les porteurs de l’arbre), un peu avant 17 heures, comme l’exige la tradition.

Parmi les porteurs du vénérable Meyboom, il y a évidemment beaucoup d’anciens qui ne manqueraient la tradition multiséculaire pour rien au monde, mais il y a aussi, plus rarement c’est vrai, quelques jeunes recrues. C’est le cas de Bertrand Vols, porteur depuis six ans :

" Je suis rentré comme stagiaire buumdroeger en 2017. Pour y rentrer il faut savoir que c’est un système de parrainage : il faut fréquenter les porteurs d’arbres, les buumdroegers. J’ai trouvé mon parrain, qui a soutenu ma candidature et donc j’étais stagiaire. Un an et demi après j’étais officiellement buumdroeger ".

Alors tous les 9 août, la veille de la Saint-Laurent, comme le veut la tradition, Bertrand troque son costume soigné de fonctionnaire européen contre la tenue rouge et verte des porteurs de l’arbre de joie. Et qu’importe qu’à 47 ans il soit l’un des plus jeunes " kets " de cette joyeuse compagnie, il n’y a pas d’âge pour partager l’amour du folklore bruxellois : " Quand on est dans des groupes comme ça, quand on monte le matin dans le bus avec les buumdroegers, ça, c’est vraiment… Oui ce qui se passe là-dedans c’est… Il n’y a plus de générations en fait. Qu’on ait 40 ans ou qu’on en ait 84, on parle de la même manière, on dit les mêmes choses, on rigole des mêmes blagues… C’est vraiment la zwanze, c’est ça qui nous lie ".

Un folklore vieux de sept siècles

C’est en fait pour commémorer un évènement survenu voilà 714 ans, en 1213 pour être exact, que le Meyboom est planté chaque année à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais. C’est ce qu’explique Jean-Marc Godeau, secrétaire des compagnons de Saint-Laurent et coordinateur de la journée du Mayboom : " Les Louvanistes sont venus chatouiller les Bruxellois aux premiers remparts de Bruxelles à cette époque. La guilde et les arbalétriers de Saint-Laurent les ont repoussés. C’est ça que l’on commémore avec cette tradition de la plantation de l’arbre"

Et pour que cette tradition sept fois centenaire, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2008, se perpétue, il faut du sang neuf :" Pour garantir de perpétuer la tradition, on a besoin de jeunes. Donc on essaye aussi de les attirer, de leur donner de la sympathie pour notre folklore et de les faire venir porter avec nous. Pour ce faire, on propose d’avoir deux parrains et surtout d’avoir une symbiose avec notre folklore. Pour que des jeunes s’intéressent à venir rejoindre nos troupes, les porteurs de géants ou les porteurs de l’arbre, pour s’assurer qu’il y ait des épaules costaudes pour pouvoir les porter et garantir que, quand nous, on sera aussi un peu petit peu plus âgés, ils puissent continuer de porter après nous " explique le secrétaire.

Le programme complet de ce 714e Meyboom sur le site du folklore : www.meyboom.be