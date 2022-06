La 6ème édition du BXL Tour aura lieu le dimanche 19 juin 2022

Aussi, pour la première fois, un segment " sprint " de 1500m est mis en place devant le Château de Laeken. Pour les cyclistes des catégories Master et Cyclo, le temps sera automatiquement chronométré et donnera lieu à un classement spécifique.

À travers l’utilisation du vélo, le BXL TOUR promeut également la mobilité active et met en exergue l’enjeu majeur qu’est la durabilité.

Ensemble, faisons rouler Bruxelles !

+ d’infos : BxlTour