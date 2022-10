La 68e édition de la Brafa réunira 130 exposants du 29 janvier au 5 février au Heysel

Neuf nouvelles galeries rejoindront en outre la Brafa : la Franck Anelli Fine Art (France) et Ars Antiqua (Italie), toutes deux spécialisées en art ancien ; Van der Meij Fine Arts (Pays-Bas), qui se concentre sur l’art européen du 19e siècle ; la Galerie Pascal Cuisinier (France), la Galerie Van den Bruinhorst (Pays-Bas) et la New Hope Gallery (Belgique) pour la section mobilier design, VKD Jewels (Pays-Bas) pour la section joaillerie ; Nicolas Bourriaud (France), spécialiste de la sculpture française du 19e et du début du 20e siècle et enfin la Librairie Amélie Sourget (France), qui s’inscrira aux côtés des spécialistes en livres rares et précieux.

Toutes les informations à propos des expositions sont à retrouver sur le site de la Brafa.