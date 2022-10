La 5G débarque à Wavre mais uniquement pour l'administration

Devenir une smart city ou à tout le moins une administration super connectée, telle semble être l'ambition de la ville de Wavre. Dans ce contexte, elle a donc répondu à un appel à projets de la Commission européenne visant à soutenir la transformation numérique en Europe et à pallier le manque de financements publics et privés dans ce secteur. La ville de Wavre a été sélectionnée et elle va donc bénéficier d'une manne de 3 millions d'euros pour implanter la 5G. Précision importante, cette nouvelle génération de téléphonie mobile sera destinée à un usage privatif, aux seules fins de l'administration; il s'agira bien d'une capacité réservée, les citoyens ne seront donc pas directement concernés par ce déploiement.