La 4e dose de vaccin contre le Covid-19 recommandée en septembre pour les publics à risque

Pour la réalisation de ce calendrier, il est important de tenir compte des intervalles entre les différentes doses. Ainsi, un délai de minimum trois mois (idéalement six) entre le premier et le deuxième booster est nécessaire, sauf, encore une fois pour les personnes à risque. Ces dernières devraient bénéficier d'un calendrier adapté pour être sûres d'être protégées à l'automne/hiver si elles ont été vaccinées plus tard que les autres au printemps.

Le CSS a "réparti" la population par degrés de priorité pour cette prochaine campagne de vaccination. Les primovaccinations accompagnées du 1er booster sont estimées hautement prioritaires pour tous les adultes, ainsi que les enfants et adolescents jugés "à risques de formes sévères de la maladie". Concernant la 4e dose, les personnes de 65 ans et plus ou en maisons de repos, les immunodéprimés, les femmes enceintes et les personnes présentant au moins une comorbidité sont également prioritaires.

Les personnes entre 50 et 64 ans avec des facteurs de risque comme l'obésité ou encore le tabagisme sont sujettes à une "recommandation positive" en tant que "priorité intermédiaire". Toutes les autres personnes jugées en bonne santé, sont considérées comme une "priorité faible" et n'entreraient potentiellement pas, selon le CSS, dans les recommandations d'une 4e dose.