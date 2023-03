La 3e étape du Tour de Catalogne théâtre d’une nouvelle arrivée au sommet (direct commenté dès 12h05)

Les favoris du Tour de Catalogne vont avoir une nouvelle occasion de se défier ce mercredi entre Olost et La Molina. La 3e étape, longue de 180 kilomètres, recense près de 4000m de dénivelé positif et se termine une nouvelle fois au sommet.



Après la victoire de Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) à Vallter 2000, c’est l’ascension vers La Molina qui servira de théâtre aux combats des chefs. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), porteur du maillot de leader, et Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) devraient encore jouer les premiers rôles.



Le Slovène possède six secondes d’avance sur le champion du monde et l’Italien de Trek-Segafredo. Mikel Landa (Bahrain Victorious), 4e, pointe déjà à 27 secondes. Côté belge, on sera également attentif à la prestation de Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), excellent 9e au Général.