La 3e étape de l’Etoile de Bessèges : 3000m de dénivelé au programme des coureurs (direct vidéo 14h40)

L’Étoile de Bessèges prend de la hauteur ce vendredi. La troisième étape, disputée sur 169,7 kilomètres autour de Bessèges, totalisera plus de 3000m de dénivelé positif.



Le col des Brousses, côte de première catégorie, sera gravi à trois reprises. Dont la dernière fois à une dizaine de kilomètres de la ligne. Une deuxième difficulté – la côte de Méjannes-le-Clap (2e catégorie, km 93) – figure également au programme.



Arnaud De Lie, vainqueur de la première étape, porte toujours le maillot de leader. Les vingt derniers kilomètres de la deuxième étape ont été neutralisées pour des raisons de sécurité. Suite à une chute et à la prise en charge des blessés, il n’y avait plus d’ambulance pour "couvrir" le peloton. Les commissaires de course n’ont donc pas voulu prendre de risque. Il n’y a donc pas eu de vainqueur à Aubais et on a conservé les classements du premier jour.