La 3e édition du Walden Festival investira le parc Léopold à Bruxelles mi-juillet

"Outre le programme musical pour tous les goûts, les concerts d’une durée de 30 à 40 minutes et le parc avec ses trésors cachés de verdure et d’architecture garantissent un menu riche en découvertes musicales", assurent les organisateurs.

La scène principale sera installée dans le jardin du Muséum des sciences naturelles alors que la bibliothèque Solvay, de style art nouveau, fera office de salle de piano. De plus, la salle belle époque de l’Espace Senghor, le jardin du Musée Wiertz et le lycée Émile-Jacqmain ouvriront également leurs portes.

Alors qu’il se veut chaque fois toujours plus vert, le Walden Festival s’efforcera cette année encore de réduire autant que possible son empreinte écologique dans les domaines de la consommation (restauration végétarienne, pas de gobelets en plastique, eau potable purifiée), des transports (voitures électriques et vélos-cargos, incitation des artistes à voyager en train) et de la décoration (mobilier recyclé).

En parallèle, le festival travaille également sur un projet de reboisement avec des centres de jeunes à Bruxelles, en collaboration avec BOS +.