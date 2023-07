La 3e édition de Jef, festival en hommage à Jacques Brel en plein cœur de Bruxelles, commence ce 15 juillet

L'événement se déroule à la Vieille Halle aux Blés est une charmante petite place bruxelloise à quelques pas de la Grand-Place et de la Rue du Lombard. Elle est très vielle et bordée de maisons classées au style baroque. Rien que pour l’architecture, elle vaut le déplacement. La statue de Jacques Brel y trône depuis 2017, c’est un bronze intitulé "l’Envol" et signé Tom Frantzen.

Cette place s’animera donc ces 15 et 16 juillet sous les belles couleurs de l’été et fera résonner des notes de musiques. Rien que pour le plaisir, il faut venir écouter ces concerts de jeunes musiciens. Ils sont passionnés, habités par leur joie de jouer, ils ont le regard éclatant de jeunesse, ils croquent la vie et ne vivent que pour la musique. Ils viennent parfois de loin ou du cœur de Bruxelles.

Vous aurez l’occasion de suivre ces jeunes dans différents répertoires, le classique, le jazz, la pop et même la chanson française. Certains d’entre eux vous offriront leurs créations, d’autres improviseront, en hommage au grand Jacques.

C’est déjà la 3e édition de ce festival musical, dont l'entrée est totalement gratuite, qui commence dès 17 heures ce samedi 15 juillet : les premiers musiciens sortiront leurs violons, leurs saxos, leur batterie et contrebasse.