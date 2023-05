La 3D comme outil pour classer les plus grands monuments du monde

Grâce à la technologie en trois dimensions, un studio d’animation permet de nous rendre compte combien nous sommes tout petit face aux multiples monuments à visiter dans le monde. L’un de ses derniers projets, qui fait un carton sur YouTube avec plus d’un million de vues, classe aussi bien Stonehenge (Salisbury) que la Statue de l’Unité en Inde ou le Machu Picchu au Pérou.

Les plus belles plages, les city breaks au meilleur rapport qualité/prix, les restaurants les plus abordables, les meilleurs spots en dehors des sentiers battus… Des guides touristiques les plus recommandés aux comparateurs d’hébergements de vacances, quel acteur du tourisme n’a jamais publié son propre classement pour donner de l’inspiration aux voyageurs ? Leur unique point commun est de nous émerveiller avec leur somme de lieux à découvrir encore et encore. Certaines destinations dans le monde sont d’autant plus fascinantes lorsque l’on prend la mesure de leurs dimensions. C’est précisément ce que réussit à réaliser GlobalData avec ses classements à base de trois dimensions, publiés sur YouTube.

Dépassant 1,3 million de vues, l’une de ses dernières réalisations consiste à classer les monuments les plus grandioses, en les comparant à la taille moyenne d’un humain, soit 170 cm. Par mouvements horizontaux, on balaye durant un quart d’heure des sites aussi différents comme la statue de la Mère-Patrie à Kiev, en Ukraine haute de 102 mètres, Big Ben à Londres (96 mètres), le monument national (Monas) de Jakarta, en Indonésie (137 mètres de haut), le monument de la victoire de Moscou en Russie (141,8 mètres de haut), les pyramides de Gizeh en Egypte (146,6 mètres de haut), la cathédrale de Cologne en Allemagne (157 mètres de haut), jusqu’à la grande muraille de Chine perchée à 1000 mètres d’altitude, soit moins haut que le Machu Picchu au Pérou, accroché à 2430 mètres d’altitude.