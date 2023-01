La 39e foire internationale Art Brussels revient au Heysel en avril

La 39e édition de la foire internationale d’art contemporain Art Brussels se tiendra du jeudi 20 au dimanche 23 avril prochains. L’événement annuel quitte le site de Tour & Taxis pour regagner le plateau du Heysel, où il s’installera dans le "palais le plus emblématique de Brussels Expo", annoncent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Après plusieurs années passées sur l’ancien site industriel Tour & Taxis, Art Brussels sera de nouveau organisé, cette année, à un jet de pierre de l’Atomium, dans les halls 5 et 6 de Brussels Expo, "construits en 1935 dans le plus pur style Art déco". L’événement retourne là où la grand-messe belge de l’art contemporain avait lieu avant de déménager, en 2016, sur le site de Tour & Taxis, plus proche du centre de Bruxelles.

Pour sa 39e édition, la foire accueillera plus de 150 galeries, belges et internationales, et donnera de la visibilité tant à des artistes établis qu’à des talents émergents. Les galeries seront présentées dans les sections Prime, Discovery, Rediscovery et dans la sous-section Solo.

Cette année, la section Rediscovery, dédiée aux artistes sous-estimés ou oubliés du XXe siècle, compte un nombre record de galeries (12), "chacune avec une proposition pointue d’œuvres du XXe siècle", fait valoir l’organisation.

La variété est le sel de la vie, cette expression s’applique parfaitement à l’expérience qu’offre Art Brussels

met en avant la directrice d’Art Brussels, Nele Verhaeren, citée dans le communiqué.

"Cette année, notre ligne directrice pourra être prise au pied de la lettre : Art Brussels 2023 se vit de la découverte à la redécouverte, et vice-versa, notamment grâce à nos deux entrées de part et d’autre de la foire. Une sélection des meilleures galeries internationales dans la section Prime et 29 présentations personnelles d’artistes dans la sous-section Solo seront à découvrir par ailleurs", conclut-elle.

Le vernissage se tiendra de 16h00 à 21h00 le 20 avril. La foire sera ensuite ouverte au public les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril de 11h00 à 19h00.