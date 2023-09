La 38e édition du FIFF a des accents très belges et très "namurois"

Une semaine pour faire la fête au cinéma francophone. Le Fiff, le festival international du film francophone s’ouvre ce vendredi à Namur. C’est la 38e édition. Si vous passez par Namur vous pourrez peut-être croiser l’un ou l’une des invités du festival : Cécile de France, Yolande Moreau, Albert Dupontel, Mélanie Doutey et beaucoup d’autres. L’occasion aussi de faire le plein de courts et de longs métrages. Il y en a 125 au programme. De tous les genres, fictions, documentaires, animations… Cette année la déléguée générale du festival Nicole Gillet remarque la nombreuse présence de films, d’acteurs et de réalisateurs Belges, et même Namurois. Elle était l’invitée ce vendredi de l’amission Namur Matin sur Vivacité.