La 37e édition du FIFF offrira une vitrine aux courts métrages le week-end

Le Festival international du film francophone (FIFF) reprendra ses quartiers du 30 septembre au 7 octobre à Namur. Parmi les nouveautés, l’événement offrira notamment une vitrine aux courts métrages le week-end, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Auparavant, on avait à la fois des courts métrages le week-end et l’on avait aussi des courts métrages qui étaient diffusés avant les longs. Nous nous sommes rendu compte que les habitudes des spectateurs étaient un peu différentes", explique Nicole Gillet, la déléguée générale du festival.

Parfois, les courts métrages étaient mal perçus par ceux qui venaient voir le long ; ou ceux qui venaient voir du court n’avaient pas toujours envie de le voir avant un long.

Pour cette 37e édition, le nombre de courts a donc été augmenté et concentré sur deux jours. "On invite tous les réalisateurs et réalisatrices de courts en compétition le week-end. On organise la remise des prix dans cette catégorie le dimanche 2 octobre et le palmarès sera projeté après que le jury ait livré les résultats", précise Mme Gillet.

Seuls deux courts métrages feront office d’exception à cette nouvelle organisation et seront projetés avant les films d’ouverture et de clôture.

"La débandade" de Fanny Dussart sera ainsi proposé le vendredi 30 septembre, juste avant "L’innocent" de Louis Garel (sélectionné en compétition), qui sera présent en personne à Namur. "Pour la France" de Rachid Hami refermera quant à lui le FIFF. Le long métrage sera précédé du court "Les enfants de Bohème" de Judith Chemla.