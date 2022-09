La 36ème édition du Saint Jazz Festival rendra hommage à son initiateur, Jean Demannez

Cette 36e édition du Saint Jazz sera une fête ! C’est ce qu’aurait voulu Jean Demannez, son fondateur et moteur durant 35 ans qui nous a quitté l’hiver dernier. Le festival se déroulera sur deux soirées et dans deux lieux qu’affectionnait particulièrement Jean. La Jazz Station et le Bota proposeront des concerts simultanément les 23 et 24 septembre.

Vendredi 23 septembre

Gaëtan Casteels Ozaín Quartet (Jazz Station, 20h) "Mêlant savamment parties écrites incluant de beaux unissons et improvisations débridées, les compositions s’avèrent bien équilibrées et coulent facilement, rappelant même un peu par moment l’habillage et le son du Dave Holland Quintet, celui d’ "Extended Play", qui incluait également trombone et saxophone, mais avec un vibraphone en plus. Cette musique bien arrangée et vivante mérite le respect pour son audace autant que pour sa réussite et il ne fait aucun doute qu’elle transportera les amateurs d’un jazz moderne ayant définitivement jeté leurs œillères aux oubliettes." (Pierre Dulieu, Jazz Mania).