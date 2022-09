La 34e Journée du Patrimoine en Flandre met 600 monuments à l’honneur

La 34e édition de la Journée du Patrimoine aura lieu en Flandre le dimanche 11 septembre. Avec 800 activités en 600 lieux différents, le thème de cette édition est la "durabilité", un thème qui s’inscrit plus que jamais dans l’actualité.

Le coup d’envoi de cette journée portes ouvertes des monuments de dimanche prochain a été donné mardi à Malines. Une 34e édition, avec cette année, la "durabilité" à l’honneur.

"Les pierres racontent une histoire, celle d’où nous venons", a souligné à cette occasion le ministre flamand du Patrimoine immobilier Matthias Diependaele. "Nous devons chérir cela et le transmettre aux générations futures. Le thème de la "durabilité" a été choisi par l’Europe, mais les monuments sont par définition durables car ils doivent durer très longtemps."

L’efficacité énergétique sera un point d’attention, pour l’avenir, nous voulons voir comment nous pouvons rendre ces monuments plus économes en énergie.

Le gouvernement flamand travaille sur deux actions concrètes : une étude sur le chauffage et le refroidissement à faible émission de carbone des maisons à valeur patrimoniale et l’introduction d’un certificat de performance énergétique patrimoniale spécifique, avec lequel les propriétaires d’une habitation protégée reçoivent des conseils d’experts sur la façon de rendre celle-ci plus économe en énergie. Ce certificat sera disponible à partir de 2023.

Malines est la ville hôte de la 34e édition de la Journée portes ouvertes des monuments, tout comme pour la première édition en 1989. "Quiconque se promène dans notre ville est témoin des nombreux monuments", a déclaré mardi l’échevin des Monuments et Bâtiments Koen Anciaux.

La culture et les monuments sont dans l’ADN de Malines

"Nous avons aussi beaucoup investi ces dernières années, avec le soutien de la Flandre et de la province d’Anvers, pour restaurer notre patrimoine", a souligné M. Anciaux.

La veille de l’Open Monument Day, la ville hôte de Malines organise une nocturne où l’on pourra visualiser différentes propositions de durabilité en huit endroits différents de la cité.