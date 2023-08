La 34e édition du Beatles de Mons se déclinera autour du thème "Michèle Ma Belle"

La 34e édition du Beatles Day, plus grande convention nationale sur le thème des Beatles, se déroulera le 23 septembre, de 10h à minuit, au Lotto Mons Expo avec Classic 21. La thématique de l'année, qui a été communiquée par les organisateurs mardi, sera celle de "Michelle Ma Belle", chanson des Beatles écrite par John Lennon et Paul McCartney en 1965. L'édition 2023 du Beatles Day célébrera ainsi l'impact du groupe de Liverpool sur la culture et la chanson française.

De nombreux concerts "Beatles" seront proposés au public sans interruption de 12h à minuit, ainsi que des activités qui satisferont à la fois les puristes et les amateurs de découvertes. Les participants pourront, notamment, visiter plusieurs expositions sur le thème des "Beatles repris en français", sur des rétrospectives du Beatles Day.

La chanson du thème de l'année, "Michelle Ma Belle", se déclinera en clips réalisés par des groupes et chanteurs locaux et internationaux. Plusieurs invités sont, par ailleurs, annoncés au 34e Beatles Day, notamment le chanteur Salvatore Adamo qui racontera sa rencontre avec les Beatles, le journaliste français Michka Assayas, véritable "voix du rock" sur France Inter avec son émission "Very Good Trip" (diffusée sur Classic 21 et La Première), Gisèle Clark technicienne du son et rédactrice au sein de l'équipe de SonoMag + RéalisaSon, ainsi que Jérôme Soligny musicien, compositeur journaliste et écrivain.