La 2e édition du Brussels Padel Open débute mercredi sans les tenants du titre

La Gare Maritime de Tour & Taxis s’apprête à accueillir les meilleurs joueurs de padel du monde à l’occasion de la deuxième édition du Brussels Padel Open, l’étape belge du World Padel Tour qui fait étape cette semaine sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Les qualifications ont débuté samedi et les premiers matchs du tableau final débuteront mercredi, jusqu’à la finale de dimanche.

Les Espagnols Juan Lebron et Alejandro Galan, vainqueurs de la première édition du tournoi l’an dernier, ne défendront toutefois pas leur titre. Déjà absents il y a deux semaines à Grenade, les N.1 mondiaux ont également dû renoncer à jouer à Bruxelles en raison de la blessure de Juan Lebron. Ils devaient affronter au 1er tour les Belges Clément Geens et Maxime Deloyer, bénéficiaires d’une wildcard. Ceux-ci débuteront face à l’Espagnol Arturo Coello et l’Argentin Agustin Tapia.

L’Argentin Fernando Belasteguin et le Brésilien Pablo Lima seront eux bien de la partie sur les bords du canal. Pour la dernière fois, puisque les deux légendes du padel ont annoncé leur retraite sportive pour la fin de l’année. "Je suis très heureux de jouer ici, dans ce cadre exceptionnel" déclare Fernando Belasteguin, seize fois champion du monde d’affilée entre 2002 et 2018. C’est gratifiant de jouer devant des tribunes remplies dans un tel endroit".

Le vainqueur du Brussels Padel Open remportera une raquette de bronze de 22 kilos, d’une valeur de 25.000 euros. Ce nouveau prix sera remis à la joueuse ou au joueur de padel qui remportera le tournoi à deux reprises en trois ans. Ce qui pourrait arriver aux Espagnoles Gemma Triay et Alejandra Salazar, tenantes du titre chez les dames. L’année dernière, le tournoi avait attiré 40.000 spectateurs. Les organisateurs espèrent faire mieux cette année et visent la barre des 50.000 spectateurs.