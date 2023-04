La 2e édition des Urban Sessions à Bruxelles en juillet, avec la Coupe du Monde de BMX Freestyle au programme

Épreuve officielle du calendrier UCI (Union Cycliste Internationale), la Coupe du Monde de BMX freestyle park verra s’affronter les meilleurs athlètes féminins et masculins qui tenteront de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Matthieu Gheysen, directeur de l’événement : "Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les meilleurs athlètes mondiaux. Ils étaient enchantés de leur expérience à Bruxelles l’an dernier et tous les grands noms ont déjà confirmé leur participation. Cette année, tous les regards seront tournés vers Brussels Urban Sessions car l’événement offrira la possibilité aux athlètes de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024."

Le festival, gratuit et accessible à tous, proposera, pendant les quatre jours, de multiples activités telles que des démonstrations et des initiations des différents sports d'action, de street art, de la musique, des food trucks et des activités adaptées aux enfants ... Les visiteurs de tous âges peuvent non seulement admirer le talent des athlètes et des artistes, mais aussi participer à un large éventail d'activités. Ils pourront ainsi défier la gravité sur les obstacles de parkour, ou montrer leurs talents en BMX, Skateboard ou breakdance.