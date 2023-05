La 28e édition du Kunstenfestivaldesarts rassemble de multiples langues à Bruxelles

Cette édition du Kunstenfestivaldesarts met la lumière sur l’importance des langues à travers les créations d’artistes de pas moins de 28 pays différents et un programme Free School dédié aux dimensions politiques des langues. Des artistes ayant déjà participé au festival, tel·les que Nadia Beugré, Sarah Vanhee, Wichaya Artamat, Faustin Linyekula, Dana Michel, Amanda Piña, Trajal Harrell et Anne Teresa De Keersmaeker, sont rejoint·es au programme par des artistes présenté·es pour la première fois : Susanne Kennedy & Markus Selg, Adam & Amina Seid Tahir, Gosia Wdowik, Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, Ça marche, Claire Cunningham et MEXA parmi d’autres. Un total de 34 projets artistiques, dont 23 premières mondiales, seront présentés au public dans les théâtres, dans l’espace public ou même dans des lieux insolites ou inédits tels que le parc Duden, le club C12, le Théâtre Royal des Galeries ou le skatepark des Ursulines.

Cette année, le centre du festival se tiendra aux Brigittines qui accueillera aussi des activités gratuites (ateliers pour enfants, cours de langues,…), un bar et une terrasse pour profiter des premiers jours ensoleillés. Le volet nightlife comprend des soirées gratuites tous les vendredis et samedis en collaboration avec de nombreux collectifs et DJs ; dont le collectif ougandais ANTI-MASS pour la grande soirée d’ouverture le 13 mai au Théâtre National.

Kunstenfestivaldesarts 2023, c’est trois semaines d’aventures artistiques ancrées dans le monde actuel et disséminées dans une trentaine de lieux à Bruxelles. Bienvenue !

Programme et tickets : www.kfda.be