La 27e édition du Kunstenfestival met Bruxelles et la musique à l’honneur

Du 7 au 28 mai 2022, Kunstenfestivaldesarts invite des artistes du monde entier et de Belgique à redéfinir les limites du théâtre, de la danse et de la performance dans plus de 30 lieux à Bruxelles.

La musique comme lieu de rencontre, comme outil de narration, de domination, de résistance ou encore de construction du geste chorégraphique : tel est le fil conducteur de créations présentées au festival par les artistes François Chaignaud, Chassol, Nevin Aladağ, Christoph Marthaler ou Cherish Menzo parmi d’autres. Ce sont au total 37 projets artistiques dont 20 premières mondiales et 8 créations uniques qui seront présentées au public.

Certain·es habitué·es tels que Marlene Monteiro Freitas, Bruno Beltrão, Trajal Harrell, Back to Back Theatre, Lia Rodrigues, Bouchra Ouizguen et El Conde de Torrefiel feront leur retour au festival, rejoint·es par des nouveaux visages : Jelena Jureša, Parnia Shams, Okwui Okpokwasili ou encore Noé Soulier parmi d’autres. L’édition 2022 sera aussi l’occasion pour le festival de réaffirmer son soutien à la scène locale belge et bruxelloise en accueillant notamment les créations de Castélie Yalombo, Maxime Jean-Baptise ou Silke Huysmans & Hannes Dereere.

Kunstenfestivaldesarts se tiendra dans des lieux habituels et moins habituels, dans l’espace public et dans des lieux exceptionnels tels que le parc de la Tour japonaise ou l’hémicycle du Sénat belge. L’occasion d’explorer Bruxelles, mais aussi d’interroger l’importance et le rôle de ces lieux.

Info & tickets : www.kfda.be