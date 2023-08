La 25e édition du Festival Bruxellons !, les Baladins du Miroir et le Royal Festival de Spa

Chaque été depuis 25 ans, le Festival Bruxellons ! propose au Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean une centaine de représentations d’une quinzaine de spectacles créés au Festival ou issus de notre Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le Festival est très fier de vous présenter cet été, pour son 25e anniversaire l’un des plus grands classiques du monde des comédies musicales,''West Side Story'' avec la sublime musique de Leonard Bernstein et les paroles du tout jeune Stephen Sondheim. Un spectacle culte. Mais Bruxellons !, c’est évidemment un festival avant tout. Cet été 25 spectacles très différents, rassemblant de nombreux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pépinière de diversité artistique, vous seront proposés. Le festival se tient jusqu’au 24 septembre 2023. Infos et réservations bruxellons.be

A vos agendas pour le mois de septembre, les 8, 9 et 10 septembre, les Baladins du Miroir troupe itinérante vous invitent chez eux, à Jodoigne, pour un week-end de fête et de spectacles en pleine nature.

Venez profiter de ce cadre exceptionnel et découvrir les artistes que les Baladins du Miroir ont accueillis en résidence. Une programmation variée pour petits et grands. ''Ô Chapô'', le festival des créations au Stampia est donc de retour cette année avec une programmation internationale mêlant musique, théâtre, cirque, danse et arts de la rue dans une ambiance aux couleurs de la fête foraine.

Coup d’envoi ce vendredi 4 août pour le Royal Festival de Spa avec une programmation festive et sensationnelle, plus éclectique que jamais.

Créé en 1959, Le Festival de Théâtre de Spa, aujourd’hui nommé Le Royal Festival, c’est l’incontournable Festival des Arts de la scène chaque été à Spa. Au programme ; Théâtre · Cirque acrobatique · Clown, Comédie musicale, concerts et spectacles musicaux Stand-up et comédies · Magie · Arts de la rue et spectacles jeune public. Des spectacles événements aussi, des premières belges et européennes. Le festival Royal de Spa revient du 4 au 20 août 2023.