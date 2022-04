La 24e édition de FolkNam, le festival du folklore et des traditions, sera de retour à Namur le 16 avril

Un marché artisanal et un village historique seront installés sur la place d’Armes. Le village sera animé par plusieurs groupes historiques et folkloriques présentant les coutumes et traditions des différentes époques de l’histoire de la capitale wallonne et de ses alentours.

Dans l’après-midi, un cortège circulera dans les rues de Namur et se terminera par un rondeau sur la place de l’Ange. Un bal folk, gratuit et ouvert à tous, sera également organisé samedi après-midi sur la place d’Armes.

En sus, cette 24e édition sera marquée par la tenue, pour la deuxième fois, du "Concoûrs do pus grand mougneû d' djote di Nameur". Autrement dit, le concours du plus gros mangeur de djote, une potée au chou typique, agrémentée de lardons et d’une saucisse.

Des géants habituellement présents au rendez-vous du folklore namurois ont également été restaurés ou renouvelés. Il s’agit de Goliath, son épouse et leurs enfants. Ils seront présentés officiellement sur la place d’Armes à 11h30.