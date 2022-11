La 22e édition du Cinemamed débute le 2 décembre à Bruxelles

La 22e édition du festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles, Cinemamed, se tiendra du 2 au 10 décembre au Cinéma Palace, au cinéma Aventure, au Bozar et via la plateforme Sooner.be. En ouverture du festival, c’est le long métrage de la comédienne et réalisatrice marocaine Maryam Touzani, Le Bleu du caftan, qui sera présenté en avant-première.

Soixante films seront proposés durant ces huit jours de festival, dont une dizaine d’avant-premières de films issus d’une quinzaine de pays du bassin méditerranéen. Cette nouvelle édition de Cinemamed tourne autour du thème Visages de la Méditerranée. "À travers ceux-ci, on trouve des personnalités atypiques et étonnantes en quête d’identité, en proie aux doutes et amenées à se redéfinir", a expliqué Aurélie Losseau, programmatrice et coordinatrice du festival. "Tout en dressant le portrait de ces individus, les films de la programmation dépeignent les aspérités de la Méditerranée et en montrent la complexité".

Par ailleurs, c’est la Palestine qui sera mise à l’honneur, avec cinq films qui en proviennent. La programmation a également décidé de marquer les 60 ans de l’indépendance de l’Algérie cette année, en proposant une poignée de films qui racontent l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Dans la Compétition officielle, dotée d’un prix de 5.000 euros, sept films sont nominés, dont Alcarras, de la réalisatrice catalane Carla Simón. Il a déjà été auréolé d’un Ours d’Or à la 72e Berlinale. Le festival organise aussi la compétition RêVolution, dotée d’un prix de 3.000 euros, qui propose sept documentaires et longs métrages de fiction réalisés par de jeunes cinéastes. S’y retrouve notamment Sirens, de la réalisatrice libanaise Rita Baghadadi. Trois autres jurys (critique, jeune et Cineuropa) seront aussi amenés à décerner des prix. Enfin, les spectateurs seront invités à décerner celui du public.