La 22e édition de Plaisirs d’Hiver se tiendra dans le centre de Bruxelles du 25 novembre au 1er janvier

À travers Plaisirs d’Hiver, la Ville de Bruxelles propose au public belge et international, une expérience hivernale éclectique de qualité. Son marché de Noël est un des plus beaux d’Europe (source : Best Christmas Market in Europe) et accueille près de 250 chalets aux offres envoûtantes sur un parcours de près de 3 km dans le cœur de Bruxelles.

Mais ce n’est pas tout !