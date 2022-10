La 21e édition du Brussels Art Film Festival se déroule du 10 au 13 novembre

Les meilleurs films documentaires sur l’art sont à l’affiche de la 21e édition du Brussels Art Film Festival (BAFF), du 10 au 23 novembre.

Au total, 43 films belges et du monde entier ont été sélectionnés. Les documentaires couvrent de nombreuses disciplines artistiques telles que la peinture, la musique, la danse, la sculpture ou l’architecture. Ils seront projetés pendant quatre jours sur les grands écrans du Bozar, du Cinematek et de l’Institut supérieur pour l’étude du langage plastique (Iselp).

Le festival organise trois compétitions officielles auxquelles treize films belges participent. Le BAFF présente également en avant-première dix documentaires internationaux sur des personnalités célèbres ou moins connues du monde de l’art et du cinéma dont Chantal Akerman, Jean-Luc Godard ou Thelonious Monk.

Lors de ce festival, les amateurs de culture auront l’occasion de rencontrer des artistes et des cinéastes. Gilles Thomat, Bao Vuog et Charlotte Bravi seront présents lors des projections au Cinematek. L’acteur et cinéaste Mathieu Amalric viendra, lui, présenter sa trilogie sur le musicien de jazz John Zorn au Bozar.