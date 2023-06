La 14e édition de la Biennale ARTour est un voyage entre les mondes

La vision d’ARTour repose essentiellement dans le mélange des genres, mais aussi dans la mise en avant d’artistes locaux ou belges, avec des créateurs.rices d’ailleurs. Et cela prend tout son sens au Bois-du-Luc. En 2016, est créé le Musée de la mine et du développement durable, soit près de 50 ans après la fin de ses dernières activités minières où plus de 3000 personnes ont travaillé à l’essor de l’exploitation minière du charbon et de l’économie nationale de 1685 à 1973.

Aujourd’hui, c’est le contrepied parfait. Sur le site de l’ancienne mine, l’art numérique est mis sur un piédestal avec l’exposition de six artistes. On y retrouve notamment l’œuvre de Manon Bouvry, qui se concentre sur une contemplation de la nature. En de multiples nuances, elle retranscrit ce qu’elle peut donner à voir et à ressentir.