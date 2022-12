La 13e édition du Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, à Tournai du 13 au 23 janvier 2023.

Le Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, présentera sa 13ème édition à Imagix Tournai du 13 au 23 janvier 2023.

Depuis 13 ans, le Festival n’a cessé de se développer passant ainsi de 4.000 entrées en 2011 à 34.000 en 2020. Ce qui le place dans le top 3 des festivals en Belgique francophone.

Une progression d’autant plus réconfortante que le thème choisi -les films qui dérangent- était un pari difficile et loin d’être gagné d’avance.

Au programme donc des films qui remuent, questionnent, interpellent, émeuvent, choquent, transgressent, etc...Bref, qui font réfléchir, suscitent écho et débat pour le plus grand bénéfice de l’esprit critique du spectateur. Des films d’aujourd’hui, mais aussi d’hier, reflétant le monde d’ici et d’ailleurs et disant dans toutes les langues quelque chose de l’humanité qu’il est urgent d’entendre, de voir… et de ne pas oublier.