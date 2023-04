La 13e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine aura lieu du 3 au 7 avril

Vingt-deux lieux patrimoniaux ouvrent, du 3 au 7 avril, gratuitement leurs portes aux classes de 5e et 6e primaires et 1e et 2e secondaires dans le cadre de la 13e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine.

Organisé par l’Agence wallonne du patrimoine, l’événement emmène les élèves à la découverte d’une sélection de lieux patrimoniaux, cette année autour du thème de la Wallonie industrielle.

Sur cinq jours, plus de 2200 élèves se répartiront en 110 groupes à travers les provinces du sud du pays, à la découverte de carrières, mines, usines, musées et charbonnages.

Sur place, ils bénéficieront gratuitement d’une visite patrimoniale suivie d’un jeu didactique mis au point par Musées et Société et Wallonie (MSW).

Parmi les sites participants, on retrouve notamment Le Grand-Hornu à Boussu, le Bois du Cazier à Marcinelle, l’ascenseur hydraulique n° 3 du canal du Centre historique à Strépy-Bracquegnies, les minières néolithiques de Spiennes ou encore le château du Val Saint-Lambert à Seraing.

"Cette initiative offre aux jeunes l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de leur région afin de les sensibiliser à l’importance de la sauvegarde de leur héritage", expliquent les organisateurs. Les activités proposées respectent les programmes et directives de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d’enseignement et s’inscrivent dans les socles de compétences. En outre, les visites peuvent être préparées en classe ou complétées par des cahiers pédagogiques.