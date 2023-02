La 12e édition du Festival de Liège a attiré plus de 15.000 personnes

80% des spectacles étaient complets. Pour Jean-Louis Colinet, les raisons de ce succès sont multiples: "Il y a la programmation bien sûr, les gens se sentent concernés par les spectacles qu'on leur propose. Des spectacles qui viennent vraiment des 4 coins du monde. Des spectacles accessibles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un spécialiste du théâtre pour apprécier. Accessibles aussi financièrement. Si vous prenez trois spectacles sur trois semaines, ce qui est le plus courant, ça vous coûte 10 euros par spectacle, c'est vraiment bon marché par rapport au prix habituel des spectacles aujourd'hui. Je pense qu'il y a une ambiance ici au festival. Les gens se sentent chez eux. C'est le lieu, ce beau et grand manège, qui est très chaleureux. C'est tout ça qui fait que les Liégeois ont envie de revenir. C'est un rendez-vous maintenant qu'ils ont depuis pas mal de temps, et on sent qu'il y a une attente et puis on arrive."

Le Festival de Liège, c'est une biennale, mais pas que. Depuis la première édition en 2001 et au fil des années, le Festival de Liège et son lieu emblématique, la Caserne Fonck, est devenu en quelque sorte un label. "C'est devenu vraiment un lieu très ouvert à un très large public" explique Pierre Clément, collaborateur du festival. "Il s'y passe des événements toute l'année, que ce soit avec le Festival Voix De Femmes, que ce soit avec Une Certaine Gaieté, des écoles de danse, la Cie du Sud qui fait les Fils de Hasard maintenant depuis 7 ans, le Collectif mensuel, les Ateliers de la colline, du théâtre pour enfants... il y a vraiment plein de choses toute l'année qui s'y passent."

Le Festival de Liège se clôture ces 17 et 18 février avec "Overload", un spectacle qui nous vient d'Italie.