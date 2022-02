La 12e édition de la Semaine du Son aura pour thème "Microcosme"

La Semaine du son entend, comme à chaque édition, emmener "les oreilles aventureuses et les mélomanes de tous horizons dans un voyage d’expériences et de découvertes sonores inédites". Cette année, le programme comprend des installations sonores, telles que "Les grillons du rêve" de l’artiste et ingénieur du son Félix Blume, une gigantesque installation sonore sphérique de Raymond Delepierre et l’imposant Zinderspin d’Aifoon.

Une vingtaine de concerts sont également prévus, dont la moitié à Bruxelles, avec, notamment Bernard Massuir, la fanfare punk Bruital, des concerts électro-acoustiques en coopération avec Arts² et FeBeME et un spectacle de Donder & Apeland. Les familles et les écoles pourront également participer à des ateliers sur les professions du secteur du son.