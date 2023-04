La 12e édition de la journée internationale du jazz, une soirée à vivre sur Musiq3

Cette émission spéciale sera aussi l’occasion de vous présenter "Bienvenue au club". Un nouveau podcast qui retrace l’Histoire des plus grands clubs de jazz, avec leurs propriétaires de l’époque ou actuels. Un podcast imaginé et réalisé par Arnaud Quittelier, responsable de la plateforme jazz et de la web radio " Musiq3 Jazz ", et Jacques Onan de La Maison du jazz de Liège.