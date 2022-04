La 100e capsule poésie de Laurence Vielle avec un extrait du film "Sacrifice" d'Andreï Tarkovski

En avril 2020, lorsque nous étions tous confinés chez nous, la poétesse Laurence Vielle a commencé à nous partager son amour de la poésie, en interprétant les mots des plus grands poètes belges et internationaux. Ce samedi 23 avril 2022, deux ans plus tard, nous fêtons la 100e capsule poésie de Laurence Vielle. Et une fois n'est pas coutume, elle nous propose un extrait d'un film, Le Sacrifice d'Andreï Tarkovski.

Le texte

"Un jour, il y a très longtemps,

vivait un vieux moine dans un monastère orthodoxe.

Il s'appelait Pamwe,

il planta sur une montagne un arbre desséché.

Et à son élève, c'était un moine,

il s'appelai Joann Kolow,

Pamwe dit qu'il devait arroser cet arbre tous les jours

jusqu'à ce qu'il renaisse. ...

et ainsi, de grand matin, chaque jour,

Joann remplit un seau d'eau et fit le chemin.

Il gravit la montagne et arrosa la racine de l'arbre sec

et le soir, alors qu'il faisait déjà sombre,

il revenait au monastère.

Et cela dura pendant trois ans.

Mais un jour, c'était une belle journée,

il vint sur la montagne

et vit que son arbre tout entier était parsemé de boutons !

Et on peut dire ce qu'on veut,

cette méthode, ce système a quelque chose de grand.

Tu sais, parfois, je me dis,

si on faisait tous les jours au même moment

une seule et même chose,

comme un rituel,

de manière inébranlable, systématique,

chaque jour, constamment, exactement au même moment, alors le monde changerait.

Quelque chose en lui changerait, cela ne pourrait pas être autrement."

Andreï Tarkovski meurt en France, en 1986. Considéré comme un des plus grands réalisateurs soviétiques, il a réalisé sept longs métrages. Le Sacrifice en 1966 est son dernier film pour lequel il reçoit le grand prix du jury à Cannes -les organes soviétiques de cinéma ne lui permettront plus de financer ses films- Son père Arseni Tarkovski, était poète et a vécu la première partie de sa vie en Ukraine.