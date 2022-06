La 100 trillionième décimale du nombre Pi a été découverte. Et c’est... 0

Le premier record mondial de calcul de Pi avec un ordinateur électronique date de 1949. 2 037 décimales avaient alors été trouvées. Il aura fallu près de deux millénaires pour une telle avancée dans le calcul de Pi. Moins d’un siècle plus tard, nous avons pourtant réussi à atteindre les 100 000 milliards de décimales.

À l’occasion de sa nouvelle prouesse, Emma Haruka Iwao commente : “C’était un mardi matin comme les autres, je suis allé jeter un œil au programme qui était en plein calcul depuis 157 jours, tout en prenant mon café. Le résultat était tombé et j’étais la première personne au monde à pouvoir connaître les nouvelles décimales de Pi. Beaucoup me questionnent sur les prochaines étapes. Pi étant un nombre transcendant, il n’a aucune limite. Les technologies informatiques étant également en constante évolution, les possibilités sont infinies. Je vais donc pouvoir continuer à calculer les décimales de Pi aussi longtemps que possible.”